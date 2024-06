Misericórdia e Conservatório de Santarém assinam protocolo de colaboração

A Misericórdia de Santarém e o Conservatório de Música da cidade assinaram um protocolo de colaboração, que passa pela utilização de espaços e colaboração na área cultural. O acordo foi feito na segunda-feira, 27 de Maio, após um concerto comemorativo do 524º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e do 39º aniversário do Conservatório de Música de Santarém pela camerata do conservatório no coro alto da Igreja da Misericórdia.

O protocolo prevê que o conservatório utilize os espaços históricos da misericórdia sem pagar taxas, para a realização de aulas, ensaios audições e concertos, como a Igreja da Misericórdia, antigo Convento de Nossa Senhora de Jesus do Sítio e Capela de Nossa Senhora do Monte, mediante acordo com a Paróquia Ortodoxa Romena de Santarém, a quem está cedida para o culto. A misericórdia compromete-se ainda a ceder o acesso aos seus órgãos históricos, além de assegurar a divulgação de eventos comuns nos seus canais institucionais.

O conservatório compromete-se a zelar pela boa conservação dos espaços e materiais que lhe forem cedidos e a dar também acesso às suas instalações quando pedidas por escrito pela misericórdia para visitas guiadas, incluindo no velho Hospital de Jesus Cristo. Fica também acertado que o conservatório se compromete a realizar serviços musicais em prol da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, isentando do pagamento de honorários dos músicos. No momento da assinatura estiveram presentes a presidente da direcção do Conservatório de Música de Santarém, Conceição Silva, e o provedor e a vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, respectivamente José Miguel Noras e Lurdes Asseiro.

A presidente do conservatório disse na sua intervenção inicial da comemoração que a Santa Casa tem sido um farol de esperança e solidariedade. O provedor José Miguel Noras relembrou que o conservatório de música projecta o nome de Santarém para fora e disse também que o protocolo vem somar as vontades de uns e os desejos de outros. O vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite, um dos presentes no concerto, referiu que o conservatório presta um serviço público de enorme dimensão.