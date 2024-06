População de Alcaravela e Santiago de Montalegre com pouca participação na Festa do Espírito Santo

Câmara de Sardoal avalia possibilidade de, na próxima edição da Festa do Espírito Santo, disponibilizar transporte para os residentes das freguesias mais distantes se deslocarem até à sede do concelho.

A Festa do Espírito Santo, ou do Bodo, no Sardoal, decorreu no dia 19 de Maio. Segundo o balanço do executivo da Câmara do Sardoal, a adesão do evento foi muito boa, numa manifestação de fé e união. No entanto, o vereador da oposição Pedro Duque lamentou que poucas pessoas das freguesias de Alcaravela e Santiago de Montalegre tenham conseguido deslocar-se até à festa.

Pedro Duque expôs a situação em reunião camarária em que congratulou o executivo pelo sucesso do evento mas notou pouca presença de moradores das freguesias. “É apenas um reparo, para ninguém em concreto, mas notei que a maioria das pessoas presentes eram da sede do concelho. Nem os figurantes que representaram as gentes das freguesias eram oriundos de lá”, lamenta o autarca. O presidente do município, Miguel Borges, concordou e esclareceu que no balanço realizado após o evento, o executivo tinha chegado à mesma conclusão. O autarca social-democrata admite a possibilidade de, na próxima edição, ser disponibilizado transporte para os residentes das freguesias poderem deslocar-se até à sede de concelho e regressar a casa.