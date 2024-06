Centenas de atletas participam no Triatlo de Coruche

Triatlo de Coruche realiza-se a 8 de Junho na vila ribatejana, numa prova organizada pela câmara municipal com o apoio técnico da federação.

A zona ribeirinha da vila de Coruche recebe a 8 de Junho centenas de atletas para participar em mais uma edição do Triatlo de Coruche. O desafio é constituído por provas de triatlo pontuáveis para o Campeonato Nacional de Clubes de Estafetas Mistas, no formato de triatlo em estrada na distância Super Sprint, e para o Campeonato Nacional Jovem de Clubes de Estafetas em Triatlo (4.ª Etapa), no formato de triatlo em estrada. O Triatlo de Coruche é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Coruche com apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal (FTP) que promete animar verdadeiramente o centro da vila e toda a zona ribeirinha.