Futsal da Casa do Benfica da Golegã ganhou tudo o que havia para ganhar

A Casa do Benfica da Golegã venceu o Mação FC por 4-2 em jogo da supertaça distrital de futsal masculino e conquistou o título que faltava numa época brilhante, em que venceu todas as provas em que participou. No jogo do dia 18 de Maio, no Pavilhão Gimnodesportivo de Minde, juntou o troféu à taça de futsal e ao campeonato distrital.

Recorde-se que a Casa do Benfica da Golegã venceu o campeonato distrital de futsal sem qualquer derrota, ganhando todos os 12 jogos que tinha no calendário. No dia 11 de Maio o clube venceu também o Mação FC por 3-2 na final da taça de futsal organizada pela Associação de Futebol de Santarém.

Segundo a Associação de Futebol de Santarém, estiveram presentes no encontro da supertaça os directores da associação Augusto Santos Costa e Alberto Mineiro, assim como o presidente da Câmara Municipal de Mação Vasco Estrela.