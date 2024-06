Ginástica de Fátima é um caso sério de sucesso nacional

Clube de Ginástica de Fátima apurou-se, pela segunda temporada consecutiva, para todos os campeonatos nacionais possíveis. No entanto, ainda não chegou à primeira divisão nacional porque, na opinião dos seus dirigentes, faltam condições de trabalho e alguns apoios para terem mais competitividade.

Fundado em Agosto de 2014, o Clube Ginástica de Fátima (CGF) continua a ser um caso único de sucesso nacional. Com a época deste ano ainda a meio, a associação já se apurou para todos os campeonatos nacionais possíveis. O feito acontece pela segunda época consecutiva, após o clube se ter sagrado campeão distrital em várias disciplinas e aparelhos, ou obtendo as notas mínimas para os apuramentos. Para além dos excelentes resultados, a associação participa ainda em torneios internacionais, tendo obtido em várias provas as notas mínimas para colocar o concelho de Ourém na primeira divisão nacional. Têm ainda várias ginastas na selecção distrital de ginástica artística. O treinador distrital, também director técnico do CGF, Sérgio Maurício, confirma a qualidade dos atletas, assim como da equipa técnica vasta e com grau de qualificação acima da média.

Para a direcção da associação, aquilo que a impede de ascender à primeira divisão é o facto de não ter as condições de equipamentos e espaço para chegar a um nível de competitividade de excelência. “Continuamos a tentar criar e obter essas condições no concelho, mas ainda sem resultado. Acreditamos que o orgulho social criado pela nossa permanência em Fátima, associado a termos treinadores e ginastas neste nível de formação competitiva a nível nacional, acabará por resolver as limitações apontadas. O concelho de Ourém, especificamente a cidade de Fátima, já provou ser uma potência nacional na área gímnica. Temos tido algum apoio municipal imprescindível, o qual sempre agradecemos, mas a actividade e a associação tendem a crescer mais depressa que os apoios”, refere a associação, dando conta ainda dos apoios disponibilizados pela Associaçao de Ginástica de Santarém e Federação de Ginástica de Portugal.