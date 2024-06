Golegã recebeu pela primeira vez prova de tiro com arco do Campeonato de Campo

A vila da Golegã viveu um momento histórico ao acolher pela primeira vez uma prova de tiro com arco do Campeonato de Campo, da Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA) e organizado pelo Tejo D’honra. O evento decorreu no Estádio Manuel Bento Galrinho e contou com a participação de 116 atletas provenientes de todas as regiões do país. O evento contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã. Apesar de estarem envolvidos na organização da prova, o Tejo D’honra conseguiu destacar-se na vertente competitiva, inscrevendo uma equipa de juvenis e um atleta veterano que alcançaram classificações dignas de registo.