Iniciados do SL Cartaxo campeões distritais sem derrotas

A equipa de iniciados do Sport Lisboa e Cartaxo sagrou-se campeã distrital de futebol no domingo, 19 de Maio, ao vencer o União de Tomar por 6-0. Os sub-15 do SL Cartaxo fizeram um pleno de vitórias em 12 jogos. Abrantes e Benfica e União de Tomar completaram o pódio. Martim Vieira, do Sport Lisboa e Cartaxo, foi o melhor marcador do campeonato com 15 golos.