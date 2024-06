Maria Ferreira distinguida pela primeira internacionalização por Portugal

Jovem atleta de futsal do Vitória de Santarém alinhou já em duas ocasiões pela selecção nacional de sub-15.

A atleta de futsal do Vitória de Santarém, Maria Ferreira, recebeu o diploma que assinala a sua primeira internacionalização ao serviço de Portugal, distinção atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A jovem de 13 anos estreou-se com a camisola das quinas no dia 10 de Junho de 2023, num encontro realizado pelo escalão de sub-15 feminino frente à Espanha, somando a segunda internacionalização logo no dia seguinte em jogo contra a mesma selecção. A entrega do diploma pela FPF teve lugar no Luso, onde a atleta do Vitória de Santarém participou em mais um estágio de preparação da selecção sub-15, entre os dias 12 e 14 de Maio.

Maria Ferreira é um dos muitos rostos em destaque no futsal feminino do Vitória de Santarém, que, além do título de campeão distrital de juvenis, finalizou a sua série do campeonato nacional sub-19 num honroso 4.º lugar, apenas atrás de Sporting CP, SL Benfica e Oliveira do Bairro SC.