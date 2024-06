Ricardo Batista fecha top 5 em etapa da World Triathlon Championship

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ricardo Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, conquistou um brilhante quinto lugar na segunda etapa da World Triathlon Championship Series, em Cagliari, na Sardenha (Itália). A prova decorreu no sábado, 25 de Maio, numa prova disputada na distância olímpica (1500m/natação, 40km/corrida e 10km/corrida), e com a presença dos melhores triatletas mundiais, alguns ainda a tentar na derradeira etapa o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Paulo Antunes, técnico que acompanha o atleta torrejano desde a sua formação, comentou que “este foi, sem dúvida, o melhor resultado alcançado por Ricardo Batista na categoria de Elite”.