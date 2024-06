União de Santarém empata e diz adeus à subida à Liga 3

A União de Santarém empatou em casa com a Lusitânia dos Açores e ficou sem possibilidades de chegar aos dois primeiros lugares da fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, que dão acesso à Liga 3. Na passada semana, os escalabitanos expuseram uma alegada irregularidade no jogo com o Vitória de Setúbal e esperam pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa sénior da União de Santarém empatou 1-1 em casa com a Lusitânia dos Açores e ficou sem possibilidades matemáticas de chegar aos dois primeiros lugares da fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, que dão acesso à Liga 3. No jogo disputado na manhã de sábado, 25 de Maio, no Campo Chã das Padeiras, a equipa escalabitana abriu o marcador aos 40 minutos da primeira parte por João Pinto, mas Watche empatou para os insulares aos 50 minutos. Com uma jornada por disputar, a União de Santarém conta cinco pontos em cinco jogos, contra 10 pontos da Lusitânia e 13 do Vitória de Setúbal.

O treinador da equipa sénior da União de Santarém, que assumiu o comando técnico a meio da temporada, considera que a sua equipa não esteve ao nível desejado nos dois jogos fora que fez durante a fase de subida, em que saiu derrotada. “Faltou melhor finalização, mas o que fica foi a grande competência dos meus jogadores. A forma como se entregaram à União de Santarém, a forma como viveram jogo a jogo”, disse o técnico após o final da partida. Carlos Fernandes diz que o balanço que faz da época é positivo atendendo às vitórias alcançadas, apesar de o objectivo de subida não ter sido cumprido. O treinador disse a O MIRANTE ainda não tem certezas sobre se continua ou não à frente da equipa.

União fala em irregularidade no jogo com o Vitória FC

O final atribulado do jogo entre a União de Santarém e Vitória de Setúbal, realizado a 19 de Maio em Santarém, levou o clube ribatejano a queixar-se de uma falha técnica da equipa de arbitragem já no período de descontos. A União de Santarém aguarda agora decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à exposição que lhe remeteu.

Em causa está um segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, a um jogador do Vitória de Setúbal no momento em que foi substituído por um companheiro. O atleta foi expulso quando já se encontrava fora de campo, mas o seu substituto ainda não tinha recebido ordem do árbitro para entrar no relvado, pelo que, segundo os regulamentos, a substituição não podia ser considerada consumada. Logo, o Vitória de Setúbal teria que substituir outro atleta que não o expulso, caso mantivesse a intenção de fazer a alteração, e ficaria a jogar com 10 a partir daí.

No final do jogo de sábado, o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, disse que independentemente da classificação e do número de pontos alcançados é preciso cumprir o regulamento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol “em nome da verdade desportiva”. O dirigente referiu que o apoio dos adeptos da União durante a fase de apuramento tem crescido ao longo dos jogos. “É um trabalho quase diário de ligação das pessoas da cidade aos clubes, neste caso à União de Santarém”, afirmou Pedro Patrício, que tomou posse como presidente em Abril de 2023.

A necessidade de ter mais um campo para a prática de futebol também foi levantada pelo dirigente. “Para promover a vida saudável, as crianças têm que fazer desporto, mas para isso temos que ter infraestuturas para receber as crianças de uma forma condigna”, referiu Pedro Patrício. O campo da Ribeira de Santarém é o utilizado para os jogos da formação do clube.