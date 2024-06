Junta de Freguesia de Seiça vai requalificar três espaços públicos

A Câmara Municipal de Ourém assinou um protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia de Seiça que pretende financiar a requalificação de três espaços públicos da freguesia, nomeadamente o Largo da Junta de Freguesia, o Largo do Freixo – Outeiro e o Espaço Verde de Chão de Maçãs. O documento prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante superior a 29 mil euros, correspondente a 70% do valor total previsto. Os espaços apresentam potencialidades para áreas de utilização pública, de lazer e até como futuros pontos de interesse turístico na freguesia, segundo nota de imprensa do município.