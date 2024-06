Pilaretes perigosos em Alhandra são para manter apesar das críticas

Várias semanas depois do presidente do município de Vila Franca de Xira ter afirmado em reunião de câmara que os polémicos pilaretes na EN10 em Alhandra eram para ser removidos, ficou a saber-se que apenas uma parte deles deverá ser retirada, para permitir a ampliação de uma faixa central.

Ao contrário do que o presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, tinha dado a entender em reunião de câmara, a totalidade dos polémicos pilaretes na Estrada Nacional 10 em Alhandra não vai ser removida. Mais de um mês depois de o autarca ter dito que aqueles polémicos pilaretes tinham o destino traçado, O MIRANTE apurou que afinal o plano da Infraestruturas de Portugal (IP) passa pela retirada de pilaretes mas não da totalidade das estruturas que ali foram colocadas: apenas os necessários para redesenhar e alargar a faixa central que permitirá viragens à esquerda para quem se desloca no sentido sul-norte.

Uma ideia que está a gerar queixas na comunidade e a alimentar conversas de café. O presidente da junta de freguesia, Mário Cantiga, confirma que continuam a chegar telefonemas à junta por parte de moradores a questionar quando é que os polémicos pilaretes são arrancados, já que além de provocarem filas intensas e prejudicarem quem conduz, também a segurança está em causa, como o nosso jornal já deu nota, pois impossibilitam a passagem de veículos de socorro nas horas de maior trânsito.

O presidente da junta diz a O MIRANTE estar a perder a esperança de ver aquelas estruturas removidas, continuando a criticar a intervenção ali feita pela Infraestruturas de Portugal e o transtorno que a situação tem causado. O assunto gerou tanta polémica que nem a IP quis responder às questões feitas por O MIRANTE. O presidente da câmara já tinha classificado de “inusitada” e sem aviso a colocação daqueles pilaretes mas não se livrou das queixas da oposição CDU, Chega e coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que têm acusado o autarca de ser brando na defesa dos interesses da comunidade.

“O que queremos é o alargamento da faixa de viragem para a esquerda, que é a única forma de descongestionar a faixa de quem segue para VFX. Já reuni com a vice-presidente da IP para lhe transmitir isto e os serviços técnicos da câmara estão reunidos com os técnicos da IP para mostrar os constrangimentos que a obra tem causado”, explicava Fernando Paulo Ferreira, esperando-se desenvolvimentos sobre o assunto nas próximas semanas.