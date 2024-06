PSD Coruche congratula-se com novo aeroporto mas defende obras na rede viária do concelho

Militantes do PSD de Coruche receberam com satisfação a notícia da localização do aeroporto no Campo de Tiro da Força Aérea, no vizinho concelho de Benavente, mas querem melhores acessibilidades.

A assembleia de militantes do PSD de Coruche decidiu por unanimidade congratular o Governo pela decisão de construir o novo aeroporto Luís de Camões nos terrenos do Campo de Tiro da Força Aérea, localizados no vizinho concelho de Benavente. Os militantes e autarcas do partido consideram que a localização aprovada é a que serve melhor Portugal e que mais impacto positivo terá no concelho de Coruche, contribuindo para inverter a tendência de perda acentuada da população.

No entanto, a concelhia do PSD alerta que têm de ser salvaguardadas as infraestruturas e acessibilidades, nomeadamente garantindo que Coruche é recolocado como prioritário nos planos de investimento rodoviário, com a construção do IC10 e do IC13, a construção da Travessia do Vale do Sorraia para permitir desviar o trânsito pesado do centro da vila de Coruche, intervenção profunda na Estrada Nacional 251, nomeadamente entre o Monte da Barca e Mora, e melhoria da Estrada Nacional 119, com construção de variantes às localidades, nomeadamente no Biscainho.

“Esta foi uma decisão adiada ao longo de décadas e em particular pelos governos do Partido Socialista nos últimos oito anos, tendo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, respeitado o compromisso assumido em campanha eleitoral, de tomar uma decisão ponderada, mas rápida e com base no parecer da Comissão Técnica Independente”, considera o PSD de Coruche.