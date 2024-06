Troca de vereadores eleitos pelo Chega no Entroncamento gera dúvidas

Isabel Sousa tem substituído em algumas reuniões camarárias do Entroncamento o vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega. A vereadora ter-se-á desvinculado do partido, tornando-se independente. Luís Forinho afirma que procedimentos de desvinculo não foram correctos e que Isabel Sousa continua a representar o partido.

A constante troca de vereadores nas reuniões camarárias do Entroncamento entre Luís Forinho e Isabel Sousa, que integraram a lista do Chega, tem gerado confusão e controvérsia. Isabel Sousa foi presidente de concelhia do Chega, tendo-se desvinculado do partido no início de 2022 e, por esse motivo, tem aparecido nas actas de reunião como vereadora independente. No entanto, Luís Forinho afirma que o processo de desvinculação não foi feito seguindo os procedimentos correctos. “A saída da vereadora do partido devia constar no conselho de jurisdição nacional e no regulamento disciplinar, com o número do processo oficioso e com elementos probatórios da sua saída do partido, algo que não consta em nenhum dos documentos” afirmou.

Luís Forinho, que também se desvinculou do Chega, acrescenta que a distrital do Chega enviou um email em que dá conhecimento da saída de Isabel Sousa do partido mas que até os órgãos autárquicos serem informados por carta, pelo partido, e o processo constar na lista de jurisdição nacional, Isabel Sousa continua a representar o partido Chega.

O presidente do município, Jorge Faria (PS), desvalorizou a situação, afirmando que, segundo a lei, o vereador substituto é o vereador seguinte na lista às eleições autárquicas, seja em representação do partido ou como independente, e que a autarquia tem agido de acordo com a lei. O autarca afirma que a comunicação feita pela distrital do Chega, para o executivo, é suficiente. “Não me cabe a mim opinar e também não me parece que o senhor vereador seja fonte de informação do partido Chega. Recebemos informação da distrital do partido e isso para nós chega”, diz Jorge Faria.