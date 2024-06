Alunos da Escola Profissional da Póvoa de Santa Iria foram avaliados num almoço com convidados

Os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo da Póvoa de Santa Iria, um pólo da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, prestaram provas num almoço que contou com um júri de profissionais do sector e cerca de uma dezena de convidados.

O Pólo da Póvoa de Santa Iria da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa realizou no dia 21 de Maio a apresentação da componente prática das provas de aptidão profissional dos cursos de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, das turmas do 12º ano de Cozinha/Pastelaria B e 12º Restaurante/Bar B, onde 16 alunos foram avaliados.

A iniciativa contou com a presença de vários parceiros que representam prestigiadas empresas dos vários sectores ligados aos cursos, assim como de entidades parceiras da escola. O MIRANTE esteve presente e fez a foto de família dos três chefes/formadores: Bernardo Duarte, chefe de restaurante bar; Plínio Alves, chefe de cozinha e Pedro Plantes, chefe de pastelaria.

Como entidades presentes a escola contou com destacadas personalidades: Florbela Valente, subdirectora geral da DGESTE; Francisca Simões, vogal do conselho diretivo da ANQEP; Arlindo Dias, vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; Ana Cristina Pereira, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Rute Fernandes, vogal da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

A prova de aptidão profissional foi avaliada por um prestigiado júri externo: António Simões; Chef Executivo da Herdade da Malhadinha Nova; Luísa Duarte, directora dos recursos humanos da Herdade da Malhadinha Nova; Ricardo Pereira, chef executivo do restaurante Alma; Mafalda Nunes, diretora do restaurante Alma; Hugo Guerra, chef executivo do restaurante Terraço Editorial e Gabriel Medeiros, chefe de sala do restaurante Terraço Editorial. Durante dois dias os alunos em avaliação prepararam o menu de degustação que inclui entradas, prato de peixe, prato de carne e sobremesa.

A directora da escola, Salomé Rafael, dirigiu no final uma palavra aos alunos que vão brevemente para o mercado de trabalho e um incentivo a todos os colaboradores da escola assim como deu a palavra aos responsáveis das entidades presentes que reconheceram o papel da escola no concelho de Vila Franca de Xira, na região e no país.