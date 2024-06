Bombeiros Torrejanos estão a admitir novos elementos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos tem candidaturas abertas até 4 de Junho para admissão de um tripulante de ambulância e para a equipa de intervenção permanente. De acordo com a associação, pode concorrer quem tiver concluída a escolaridade mínima, quem for bombeiro de terceira, tenha carta de condução de ligeiros e curso de Tripulante de Ambulância de Transporte. Em comunicado a associação realça que serão dadas condições preferenciais aos concorrentes que tiverem averbamento do grupo 2, aos que tenham o 12º ano, carta de pesados e sejam tripulantes de ambulância de socorro. Os bombeiros desta associação ou de associações externas que possam estar interessados devem enviar o seu currículo para recursoshumanos@bombeirostorresnovas.pt.