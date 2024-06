Café da Sorte da Delta Cafés continua a oferecer prémios

Iniciativa decorre até 28 de Julho e para participar basta beber um café num dos vinte mil estabelecimentos aderentes.

A campanha Café da Sorte, do Grupo Nabeiro, já atribuiu mais de 1000 prémios aos consumidores e contabilizou mais de 240 mil participações, desde que começou, a 8 de Maio. Até ao final da campanha, em 28 de Julho, vão ser atribuídos mais de 6000 prémios.

Para se habilitarem a um dos prémios, os consumidores apenas têm de pedir um café num dos mais de 20 mil estabelecimentos aderentes do canal horeca, de qualquer uma das marcas do portfólio do Grupo (Delta Cafés, Camelo, Belíssimo, Cubano e Delta Q) e utilizar o código da factura na app Café da Sorte que está disponível na App Store e no Google Play.

Até 28 de julho vão ser oferecidos 6000 prémios imediatos: vales no valor de 20 euros e 40 euros, para descontar em compras na loja online mydeltaq.com; máquinas de café Delta Q, modelo Quick; escapadinhas de fins-de-semana em Portugal Continental e uma viagem ao Brasil, com destino a Salvador, para duas pessoas. O prémio final, o Volkswagen T-Roc, será atribuído através de sorteio no dia 31 de Julho, mediante a exibição da factura que serviu de base à participação na campanha.