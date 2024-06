Campanha de vacinação contra a raiva para cães em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A campanha anual de vacinação antirrábica para cães no concelho de Santarém está a decorrer de 22 de Maio a 21 de Junho, informou a Câmara de Santarém. Em datas e locais divulgados por edital, a médica veterinária municipal vai deslocar-se às freguesias para proceder à vacinação contra a raiva e identificação electrónica de cães. Todos os munícipes detentores de cães com três meses ou mais de idade devem promover a vacinação dos seus animais contra o vírus da raiva. A vacina custa 10 euros, o microchip 2,50 euros e o boletim um euro, sendo que só são aceites pagamentos em dinheiro. Para além deste período, a vacinação antirrábica e de controlo de outras doenças pode ser realizada no Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém, à terça-feira, das 15h00 às 17h00.