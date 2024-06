Centenas de alunos aprenderam processo de tratamento de águas residuais

Centenas de alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos visitaram a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que serve a sua escola para conhecerem todo o processo de tratamento das águas residuais desde a recolha, transporte, passando pelos tratamentos primário e secundário e pela devolução ao rio após tratamento.

Em Benavente, na ETAR da Quinta do Papelão, alunos do 12º ano na área de ciências tiveram oportunidade de ver a água suja na entrada da ETAR e compararem com a água tratada que é devolvida ao ciclo urbano da água através da linha de água que corre para o rio Sorraia. David Cardoso, técnico responsável pela instalação, desafiou os alunos a aplicarem os conhecimentos adquiridos num caso prático com um sistema de tratamento de águas residuais. Coruche, Benavente, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres Novas são exemplos práticos da importância dos sistemas de tratamento. A primeira ETAR em Coruche surgiu há cerca de 20 anos, mas hoje existem duas dezenas de estações que tratam com eficácia e segurança as águas residuais numa parte significativa do território do concelho.

Água com sabores de produtos biológicos

A missão diária da Águas do Ribatejo começa no tratamento da água para consumo humano. A qualidade e segurança do abastecimento foca-se nos pormenores e no cuidado dos operadores e técnicos que cuidam da água desde a captação até à entrega em casa ou na escola. Na Central de Água de Almeirim, os alunos ficaram a conhecer o processo de tratamento de água para consumo humano que abastece milhares de pessoas todos os dias. A visita contempla várias experiências com a água e termina com uma degustação de água com sabores naturais a laranja, limão, morango ou hortelã. As visitas às fábricas da água decorrem nos sete concelhos que integram a AR: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Em simultâneo decorrem várias campanhas de sensibilização para o uso responsável da água e para as boas práticas ambientais.