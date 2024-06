Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão entrega prémios

O júri dos Prémios do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) deliberou este ano distinguir os seguintes trabalhos: “O Diagrama de Coimbra. Interpretar a Bíblia Atlântica da BGUC (Ms. 3089, fl. 189)”, de Saul António Gomes, que vai receber o prémio “Fundação Engenheiro António de Almeida”; e “Branco Di Fogo: Erupções Raciais na Ilha do Vulcão (1900-1950)”, de Maria de Lurdes Caldas, a quem será atribuído o prémio “Empresário Júlio Rafael”.

A cerimónia de entrega dos prémios será realizada pelos representantes da Fundação Engenheiro António de Almeida e família do empresário Júlio Rafael, na assembleia comemorativa do XII aniversário do CIJVS, que vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém, no dia 6 de Junho, pelas 18h00.

Os Prémios do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão 2024 são instituídos com o apoio da Fundação Engenheiro António de Almeida e da família do empresário Júlio Rafael. O CIJVS salienta a dificuldade sentida na selecção dos trabalhos premiados, em face do inequívoco valor e interesse para o conhecimento científico.