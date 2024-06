Comitiva angolana visitou Escola Profissional do Vale do Tejo

Delegação de quadros públicos angolanos esteve em Santarém no âmbito do Projeto de Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional nesse país africano.

Uma delegação de quadros públicos angolanos esteve de visita à EPVT - Escola Profissional do Vale do Tejo no âmbito do projecto RETFOP - Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola, financiado pela União Europeia. A comitiva angolana era composta por dirigentes e técnicos de diversos organismos angolanos, como o Instituto Nacional de Qualificações, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, o Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação e o Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação, que tiveram oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido por essa instituição de ensino sediada em Santarém.

A EPVT desempenhou um papel determinante nesse projeto, durante cerca de um ano, em colaboração com a Associação Nacional de Escolas Profissionais - ANESPO, tendo sido responsável pelo desenho das qualificações profissionais que integram o Catálogo Nacional de Qualificações de Angola, nas áreas da Restauração e do Turismo.

A delegação angolana foi recebida por Salomé Rafael, presidente do conselho de administração da EPVT, e por outras individualidades, como João Teixeira Leite, vice-presidente do município de Santarém, José Eduardo Carvalho, presidente da AIP - Associação Industrial Portuguesa, Joana Salgado Emídio, directora executiva de O MIRANTE, e o chef Rodrigo Castelo, embaixador da gastronomia de Santarém e proprietário do restaurante com estrela Michelin, Ó Balcão.