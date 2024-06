Dádiva de sangue na Sociedade Recreativa da Granja

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, uma campanha de recolha de sangue que inclui também a inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A recolha de sangue está agendada para o período entre as 15h00 e as 19h00, na Sociedade Recreativa da Granja e contará com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.