Detido por posse ilegal de armas em Abrantes

Homem de 68 anos estava na posse de uma pistola, caçadeira, uma arma de ar comprimido, um machado e 361 munições de diferentes calibres.

Um homem de 68 anos foi detido por posse ilegal de armas no concelho de Abrantes, informou em comunicado o Comando Territorial de Santarém da GNR. No seguimento de uma acção de patrulhamento direccionada para a prevenção e combate à criminalidade, os militares da Guarda abordaram um veículo em que o seu ocupante evidenciou um comportamento suspeito. Na sequência das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo, tendo sido apreendida uma pistola, caçadeira, uma arma de ar comprimido, um machado e 361 munições de diferentes calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes. A acção contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes. A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.