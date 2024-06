Dia da Criança assinalado em Santarém com espectáculo no Jardim da República

União de Freguesias da Cidade de Santarém assinala o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, com iniciativa junto ao coreto do Jardim da República com música, teatro e dança.

O espectáculo “As aventuras do Sapo”, que inclui música, teatro e dança, vai animar a zona junto ao coreto do Jardim da República, em Santarém. A iniciativa marcada para as 11h00 de 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, insere-se no projecto infantil “Sapo king e a Crew”. As actrizes Daniela Palma e Mariana Basílio, que interpretam, respectivamente, as personagens Kika e Mimi, assim como Gonçalo de Morais, que faz de Sapo King, são o elenco do espectáculo. A iniciativa da União de Freguesias da Cidade de Santarém quer passar a mensagem de alerta para a protecção e preservação do meio ambiente, o papel da reciclagem, a defesa e guarda dos animais.