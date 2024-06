Dia da vila do Sobralinho assinalado a 4 de Junho

O dia da vila do Sobralinho vai voltar a ser celebrado a 4 de Junho, pelas 21h00, no Palácio do Sobralinho. A celebração volta a contar com a tradicional cerimónia de atribuição de Galardões de Mérito. Na edição do ano passado, recorde-se, a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho distinguiu com o prémio de mérito empresarial a Iberol. O chefe da PSP, Fernando Rocha, recebeu o galardão de mérito social e o mérito cultural foi para a União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho. Nuno Grilo, treinador de kempo, recebeu o mérito desportivo e o mérito autárquico coube a Júlio Coelho Pina. O galardão vila do Sobralinho foi para a cantora e intérprete de língua gestual portuguesa, Paula Teixeira.