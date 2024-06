Dia do Bombeiro no Entroncamento homenageou operacionais feridos em serviço

250 bombeiros ficaram feridos em serviço desde 2022, segundo dados avançados à Lusa pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), sendo que 70 operacionais ficaram feridos em serviço no primeiro ano, número que aumentou para 132 em 2023 e já há registo de meia centena até Maio deste ano. A Liga indica que 252 bombeiros foram acompanhados pelo Fundo de Protecção Social do Bombeiro, gerido pela LBP, e que tem como objectivo apoiar as situações de acidentes ocorridos comprovadamente ao serviço das corporações de bombeiros.

Os acidentes em serviço e a importância do Fundo de Protecção Social do Bombeiro foram temas em destaque nas comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, realizado no dia 26 de Maio, no Entroncamento. Dois dos bombeiros acidentados, Rui Cruz, dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, e Pedro Almeida, dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, foram condecorados na cerimónia que assinala a data.

A Praça da República, no Entroncamento, foi palco da cerimónia que contou com a presença do presidente do município, Jorge Faria, do Secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Simões Ribeiro, da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e de várias entidades ligadas aos bombeiros, à Protecção Civil e à emergência. Para além da formatura dos bombeiros, foram feitas a imposição de condecorações e realizou-se o desfile apeado e motorizado das corporações presentes.