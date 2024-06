Família sem dinheiro para refeições escolares isenta de pagamento em Alcanena

Na última reunião camarária de Alcanena, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, o plano de pagamentos e isenção de pagamento das refeições escolares e prolongamento de horários a uma família do concelho que, por incapacidade económica, deixou de levar a filha ao jardim-de-infância. A situação foi identificada e a autarquia passa a assegurar os pagamentos assim como a atribuição de escalão para a gratuitidade das refeições e isenção de prolongamento de horários. O executivo municipal pretende garantir que a criança se mantém no jardim-de-infância até ao fim do ano lectivo. A família está em processo de mudança para o concelho de Torres Novas, onde a criança vai ingressar no próximo ano lectivo. Os serviços municipais de Alcanena já contactaram os serviços de acção social de Torres Novas para que a situação possa continuar a ser acompanhada e devidamente apoiada.