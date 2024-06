Fátima vai receber nova ilha ecológica

O auto de consignação que vai possibilitar a instalação de uma nova ilha ecológica na cidade de Fátima, entre a Avenida Beato Nuno e a Rua Francisco Pereira de Oliveira, já foi assinado. A intervenção insere-se num conjunto de procedimentos que visam um melhor enquadramento urbanístico da “Cidade da Paz” e numa estratégia de preservação ambiental que se tem materializado um pouco por todo o concelho, refere a autarquia em nota de imprensa.

A intervenção consiste na requalificação de uma área de passeio que tem sido alvo de reclamações devido à insalubridade e ao despejo de resíduos no local. Vai ser instalada uma ilha ecológica a partir do acordo efectuado com os proprietários e celebrado através de protocolo. A intervenção foi adjudicada à empresa “Construções Divireis, Lda.”, pelo valor de 64.700 euros, com um prazo de execução de 60 dias. A ilha ecológica a instalar vai ser constituída por um contentor para papel e cartão, um contentor para embalagens, um contentor para vidro, um contentor para resíduos indiferenciados e um contentor para bio resíduos.