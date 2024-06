Feira da Saúde em Benavente

O Parque 25 de Abril, em Benavente, vai receber a sétima edição da Feira da Saúde, no dia 2 de Junho. A iniciativa é da rede social do município de Benavente e inclui a realização de rastreios ao colesterol, tensão arterial, gordura e risco de doença cardíaca, promoção da alimentação saudável, actividade física e um espaço para as crianças.

A Caminhada da Saúde tem inscrições abertas até dia 30 de Maio e a participação inclui oferta de t-shirt. A actividade realiza-se dia 1 de Junho e a concentração está marcada para as 09h00, no Parque 25 de Abril.