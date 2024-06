Festas de S. João e da Cidade do Entroncamento regressam em Junho

As festas de São João e da Cidade do Entroncamento regressam de 21 a 29 de Junho para nove dias com espectáculos musicais, folclore, tasquinhas, gastronomia, artesanato, actividades religiosas, desportivas e de animação. Em comunicado, a autarquia destaca um evento que “marca a agenda cultural da região”, com um “programa diversificado que pretende ir ao encontro de diferentes públicos”, com a “dinâmica de espectáculos” a decorrer entre o palco do Largo José Duarte Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia, no centro histórico da cidade.