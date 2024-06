Freguesia de Pedrógão, Torres Novas, comemorou os 50 anos do 25 de Abril

Evento decorreu a 26 de Maio e juntou perto de duzentas pessoas, tendo incluído a actuação do coro, o lançamento de um livro e a inauguração de um mural.

A actuação do Coro Vozes d’Aire, o mais recente projecto da SFUP (Sociedade Filarmónica União Pedroguense) em parceria com o CAPP (Centro de Assistência Paroquial de Pedrógão), a IPSS local, foi um dos momentos mais simbólicos, das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, promovidas pelo Junta de Freguesia de Pedrógão, Torres Novas.

Com menos de um ano de existência, sob a direcção da maestrina Marta Presume, o coro tem 70 elementos, com idades entre os 14 e os 84 anos. Entre os temas que interpretou estiveram: “Acordai” de Fernando Lopes Graça e “Grândola, Vila Morena” de José Afonso.

De seguida, procedeu-se à apresentação do livro “Repressão – A história de Henrique Monte” da autoria de José Rodrigues Silva, que foi antecedida por intervenções do Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão, Paulo Ganhão Simões, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Luís Silva.

A inauguração do “Mural comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril”, obra do artista BIGOD, foi outra actividade, tendo a tarde terminado com um convívio aberto a toda a população, oferecido pela autarquia.