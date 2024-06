Ourém aprovou aquisição de terrenos em Louçãs e São Sebastião

Município de Ourém investiu cerca de 55 mil euros em terrenos nas freguesias de Nossa Senhora da Piedade e Atouguia.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a aquisição de terrenos para o domínio público em Louçãs, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, e São Sebastião, na freguesia de Atouguia. As deliberações foram aprovadas na reunião de câmara de 20 de Maio e a iniciativa implica um investimento camarário de aproximadamente 55 mil euros.

O terreno, que será adquirido em Louçãs, responde à necessidade de implementação de uma área de estacionamento afecta à futura creche, estrutura projectada para as antigas instalações da Escola Básica Nº1 da localidade. A autarquia assume a posse de uma área de sensivelmente 7000 metros quadrados confinante com a futura creche, criando as comodidades necessárias para o normal funcionamento da estrutura dedicada à infância.

Na última sessão camarária foi também aprovada a aquisição de quatro parcelas de terreno, que constituem a envolvente da Capela de São Sebastião. Com uma área total superior a 10000 metros quadrados, os terrenos vão permitir o desenvolvimento de projectos de requalificação e beneficiar as acessibilidades existentes a este importante património histórico concelhio.