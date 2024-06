Politécnico de Santarém recebeu 31 universidades para discutir programa de internacionalização

Perto de duas dezenas de países debateram os “valores da UE, desafios sociais e multiculturalismo”, uma iniciativa que contou com a participação do Politécnico de Santarém.

Santarém foi o centro da discussão internacional sobre educação superior entre 13 e 17 de Maio. O evento decorreu no âmbito do Programa Erasmus e reuniu 50 professores e funcionários de 31 universidades de 17 países. “Valores da UE, desafios sociais e multiculturalismo – o papel das Instituições de Ensino Superior” foi o tema do evento, que contou com conferências e workshops que tiveram como principal objectivo reflectir sobre o papel dos programas de internacionalização, em particular o Programa Erasmus, na promoção dos valores europeus de paz, democracia e direitos sociais.

O programa incluiu ainda sessões para apresentação de projectos internacionais desenvolvidos pelo Politécnico de Santarém, assim como um programa cultural diversificado para os visitantes. João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, fez um balanço sobre a XIII Semana Internacional Erasmus: “é um momento privilegiado para reforçar os laços com as nossas instituições parceiras e promover os valores europeus que nos unem. Ao longo destes dias, tivemos a oportunidade de debater temas fundamentais para o futuro da Europa e do ensino superior, partilhando experiências e boas práticas que nos permitirão continuar a construir pontes e a estreitar a cooperação académica internacional”, disse.