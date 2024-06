Programa de VFX distinguido com selo de qualidade

O programa Coração Saudável, da Câmara de Vila Franca de Xira, foi distinguido, a 20 de Maio, com o selo de qualidade do programa de actividade física sénior na sexta edição do seminário de envelhecimento activo e saudável, realizado na Casa das Artes em Famalicão. Implementado no concelho desde o ano 2000, o programa Coração Saudável representa uma ferramenta de promoção de estilos de vida saudável junto da população sénior, reunindo perto de dois mil inscritos e praticantes de hidroginástica e ginástica funcional, no conjunto das seis piscinas municipais.