Santarém foi palco do que de melhor se faz no enoturismo

O enoturismo na região ribatejana está provavelmente a viver um dos seus melhores momentos. Prova disso foi o facto do Prémio Nacional de Enoturismo, um evento de referência no sector, ter sido realizado em Santarém onde foram promovidos os vinhos do Tejo e as tradições locais.

A gala da terceira edição do Prémio Nacional de Enoturismo APENO/Ageas Seguros 2024, considerado o evento de referência do sector, decorreu no dia 24 de Maio, em Santarém, na Quinta dos Anjos. O evento distinguiu as melhores empresas, práticas e projectos enoturísticos em Portugal num formato criativo, divertido e elegante. Tal como tem vindo a acontecer desde a primeira edição, a Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO) destacou as tradições locais. O evento contou com uma prova de vinhos da região Tejo, uma mostra de produtos regionais e também uma apresentação de fandango.

A cerimónia de entrega de prémios foi apresentada pelo mágico Mário Daniel, que surpreendeu o público com os seus truques de ilusão. Os vencedores dos prémios das 15 categorias foram: Melhor Enoturismo de Portugal - Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo; Melhor Enoturismo Urbano - WOW; Melhor Profissional - Ana Vieira Soares; Melhor Estadia - Ventozelo Hotel & Quinta; Melhor Restaurante - Sal na Adega; Melhor Chef de Cozinha - Diogo Rocha; Melhor Sommelier - Ivo Peralta; Melhor Sala de Provas - Torre de Palma; Melhor Empresa Turística - Abreu Viagens; Melhor Projecto Inclusivo - Herdade do Rocim; Melhor Projecto Sustentável - Herdade da Malhadinha Nova; Melhor Loja - Garrafeira Nacional; Melhor Arte e Cultura - Bacalhôa; Melhor Inovação e Tecnologia - Casa Museu Interativa de Borba; e Melhor Hospitalidade - Herdade do Sobroso.

Além das 15 categorias, a APENO entregou também quatro prémios de “Mérito e Incentivo”, de forma a homenagear o esforço e as boas práticas das empresas ou personalidades que se tenham evidenciado pelo seu trabalho no setor. Os vencedores foram Alexandra Maçanita, da FitaPreta, Judith Martín, da Azores Wine Company, Miguel Leal, da ML Private Tours, e Vera Magalhães, da João Portugal Ramos. Do painel de mais de 250 jurados fizeram parte reconhecidos jornalistas do vinho e do turismo, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefs de cozinha e sommeliers, e associados da APENO. “O Prémio Nacional de Enoturismo é o evento por excelência do sector e estamos muito orgulhosos por todos os anos conseguir surpreender”, afirmou a presidente da APENO, Maria João de Almeida. Para o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, o “enoturismo está a ganhar uma maior robustez no Ribatejo, com novos projectos e uma dinâmica que se sente nas adegas e produtores, aliada à grande qualidade de vinhos do Tejo”, disse.