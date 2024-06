Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do Médio Tejo em protesto

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da ULS Médio Tejo marcaram greve para 29 de Maio para mostrar o seu descontentamento e incompreensão pela forma “injusta e desigual como têm sido tratados”, refere a organização do protesto. A greve teve como principal motivo o protesto contra a incorrecta aplicação da lei que introduziu alterações às regras de transição e reposicionamento remuneratório da carreira. Além disso, os TSDT estão a protestar contra a incorrecta aplicação da circular conjunta da Administração Central do Sistema de Saúde e da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças aos técnicos em regime de Contrato Individual de Trabalho, a incorrecta atribuição de pontos, no valor de 1,5 pontos por ano, que resulta da avaliação de desempenho dos TSDT, bem como o pagamento de retroactivos a que têm direito desde 2019.