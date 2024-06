Treino militar origina fogo em mato no Campo Militar de Santa Margarida

Um incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira, 22 de Maio, numa zona de mato dentro do perímetro do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, mobilizou seis dezenas de operacionais. Fonte oficial do Exército disse que a causa do incêndio está “relacionada com treino militar” envolvendo “fogos reais com diferentes sistemas de armas”.

“O alerta para incêndio rural em zona de mato no Campo Militar de Santa Margarida foi dado às 15h20 e mobilizou 60 operacionais, apoiados por 15 viaturas e quatro meios aéreos”, disse à agência Lusa, cerca das 17h00, fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo da Protecção Civil.

Segundo a mesma fonte, o incêndio estava a ceder aos meios empregues no combate às chamas. A fonte indicou ainda que não há registo de feridos nesta ocorrência, uma informação confirmada pelo Exército Português.