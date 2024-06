Turma de Jogos Electrónicos do Politécnico de Santarém vai ter vinte alunos

Curso Técnico Superior Profissional para dar resposta às tendências actuais do “gaming”, um sector em crescimento.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Politécnico de Santarém lançou um Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais, uma formação com características únicas a nível mundial à data da sua submissão, em Março de 2023. O objectivo foi dar resposta às tendências actuais do “gaming”, um sector em rápido crescimento também em Portugal. A nova turma para o ano lectivo de 2024/2025 será composta por 20 alunos que terão a oportunidade de se especializar ao longo de quatro semestres com o objectivo de se tornarem treinadores de jogadores e de equipas de “e-sports”, responsáveis pela organização de eventos de “gaming” e de “e-sports”, ou que se queiram lançar ou criar um negócio próprio nesta área.