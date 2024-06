ULS da Lezíria dinamizou formação em Suporte Básico de Vida

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu, a 13 de Maio, em parceria com a Academia Health Way, duas acções de formação subordinadas ao tema “Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE)”. O curso, que se destinou a 20 médicos e enfermeiros da ULS, decorreu na Escola Superior de Saúde de Santarém. As acções assumiram como objectivo primordial a aquisição de competências pelos profissionais de saúde da unidade de saúde, que permitam realizar correctamente manobras de suporte básico de vida (SBV) com recurso a um dispositivo desfibrilhador automático externo (DAE), numa vítima em paragem cardiorrespiratória, com a permanente identificação de potenciais riscos para o reanimador e terceiros.

As formações pretenderam também iniciar o processo de certificação/acreditação dos cursos de SBV-DAE da ULS da Lezíria pelo INEM, de forma a constituir uma bolsa de formadores sólida, pelo que foram formados em conjunto os formadores juniores (“tirocínios 1”) Alexandra Azinhaga e Nuno Reis, enfermeiros.