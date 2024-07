Associações avieiras de VFX recebem apoios

As associações representativas das comunidades ribeirinhas e avieiras do concelho de Vila Franca de Xira que estiveram envolvidas na décima edição do cruzeiro religioso e cultural do Tejo vão receber um apoio global da câmara municipal no valor de 2 mil euros. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e prevê a entrega de 500 euros a cada uma das seguintes associações: ACAPSI - Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria, Associação Rios e Marés – Associação de Pescadores de Alhandra e o Rancho Típico Avieiros de Vila Franca de Xira.