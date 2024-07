Festival Internacional de Folclore em Vale do Paraíso

O Largo da Casa Colombo, na freguesia de Vale do Paraíso, vai ser palco de mais um Festival Internacional de Folclore Paraíso. A iniciativa está agendada para 6 de Julho, a partir das 21h00, e são convidados para dançar o rancho espanhol de Badajoz “La Besana”, o rancho folclórico de Santo António do Alva, de Oliveira do Hospital, o rancho “As lavadeiras” do Sabugo, de Sintra, e o grupo da casa, o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso. O festival tem o apoio da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, Câmara Municipal de Azambuja, associações e comércio local.