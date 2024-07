João Tordo esteve em Tomar para apresentar novo livro

O escritor João Tordo esteve na Biblioteca Municipal de Tomar para apresentar o seu novo livro, “O nome que a cidade esqueceu”. A ida do autor à cidade templária estava prevista para a última edição da Feira do Livro, mas uma tempestade e acidentes a bloquearem a auto-estrada impediram que chegasse ao destino. João Tordo falou para uma plateia bem composta sobre como é fazer da escrita literária uma profissão, que diz ser “fisicamente desconfortável e próxima da insanidade mental, quando se passam os dias a falar com pessoas imaginárias e a viver até as suas vidas”. Em 2015, uma notícia do New York Times deu-lhe o mote para o livro mais recente: a morte de um homem que, em plena Big Apple, vivera anos em total isolamento. Começou a escrever “O nome que a cidade esqueceu” em 2019, e acabaria por fazê-lo em total isolamento por causa da pandemia. Participaram na apresentação do livro a vereadora Rita Freitas e o escritor Nuno Garcia Lopes, em mais uma iniciativa de parceria entre o município e a Livraria Nova.