Universidade Sénior de Tomar utiliza a arte como terapia de bem-estar

Universidade Sénior de Tomar apresentou uma exposição com os trabalhos efectuados pelos alunos que vai estar patente durante todo o ano.

A pouco tempo de encerrar mais um ano lectivo, a Universidade Sénior de Tomar (UST) apresentou uma exposição com os trabalhos efectuados pelos alunos, em diversas disciplinas artísticas, em 2023/2024. Uma mostra da vitalidade e empenho dos alunos, muitos deles apenas agora descobriram a vocação para as artes. “Acima de tudo é um excelente exemplo de que nunca é tarde para seguirmos os nossos sonhos”, refere o município de Tomar em nota de imprensa.

Também o coro da UST, dirigido pela professora Aurora Marques, participou na inauguração da exposição, com a sua arte bem harmonizada. A vereadora Rita Freitas fez a apresentação oficial, enfatizando a qualidade dos trabalhos expostos, mas também a importância da universidade sénior enquanto espaço de aprendizagem, de partilha e de convívio, com uma relevante função social. Uma parte das obras vai estar também exposta ao público, mais para o final de 2024, na Casa Vieira Guimarães.