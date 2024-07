Arqueiros do Ateneu Cartaxense vencem provas e batem recordes

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado por quatro arqueiros na 9ª prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que teve lugar em Monte Abraão, conquistando três pódios individuais e um por equipas. Elisabete Janeiro venceu a prova escalão de Seniores Senhoras Arco Barebow e bateu ainda o recorde nacional de campo a 50 metros, que já lhe pertencia. Ainda em Arco Barebow mas em Equipas Mistas Seniores, a dupla Elisabete Janeiro e João Rodrigues conquistou também a medalha de ouro, batendo também o respectivo recorde nacional. No escalão de Juniores Homens Recurvo Olímpico, Henrique Cunha atingiu a final e conquistou o 2° lugar. Em Cadetes Homens Recurvo Olímpico, o arqueiro Rodrigo Henriques alcançou o 3° lugar.