Ginástica da Zona Alta com bons resultados na Maia

A União Desportiva e Recreativa Zona Alta (UDRZA) de Torres Novas, foi o único clube do distrito que se apresentou com atletas em todos os escalões, no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica, que decorreu na Maia. A ginasta juvenil Inês Passos conquistou o terceiro lugar na categoria de trave. A equipa sénior composta por Maria Faria, Matilde Moita, Maria Lima e Laura Conde conseguiu arrecadar o quinto lugar.