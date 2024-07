Thomar Athletics e Escola de Atletismo do Cartaxo vence distrital Sub 20

As equipas do Thomar Athletics em femininos e da Associação Escola de Atletismo do Cartaxo em masculinos venceram colectivamente o Campeonato Distrital Sub-20 em Atletismo, que decorreu no Estádio Municipal de Abrantes sob a égide da Associação de Atletismo de Santarém.

Individualmente, os campeões regionais foram os seguintes: Altura Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); Martelo Fem. - Beatriz Miguel (Thomar ATH); 100 M Fem. - Mª João Gregorio (GA Fátima); 400 M Masc. - Manuel Gafeira (A20Km Almeirim); Dardo Masc. - João Pedro Silva (CB Abrantes); 400 M Fem. - Luísa Conde (Thomar ATH); Comprimento Fem. - Ana Silva (SC Abrantes); 1500 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 1500 M Fem. - Inês Cotrim (Thomar ATH); 100 M Masc. - Miguel Costa (CLAC); Disco Fem. - Inês Matias (A20Km Almeirim); Comprimento Masc. - Miguel Costa (CLAC); 4X100 M Fem. - GA Fátima; 5000 M Marcha Fem - Janki Patel (A20Km Almeirim); 3000 M obst. Masc. - Tiago Homem (Thomar ATH); Martelo Masc. - Rafael Rebelo (AEA Cartaxo); Triplo Fem. - Edmara Chete (A20km Almeirim); Dardo Fem. - Inês Matias (A20Km Almeirim); 3000 M Masc. - Francisco Jogo (UDR Zona Alta); 3000 M Fem. - Inês Cotrim (Thomar ATH); 400 M Barr. Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena); 200 M Masc. - Miguel Costa (CLAC); 200 M Fem. - Edmara Chete (A20Km Almeirim); Peso Fem. - Beatriz Miguel (Thomar ATH); Triplo Masc. - Guilherme Mendonça (Thomar ATH); Disco Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); Altura Masc. - Tomás Mendes (Thomar ATH); 800 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 800 M Fem. - Luísa Conde (Thomar ATH).