Edição de O MIRANTE com Especial Ensino e Educação

Esta edição de O MIRANTE tem um suplemento de Ensino e Educação com 20 páginas e a grande colaboração da maioria das instituições de ensino da região.

Como a máquina de impressão do jornal não pode ir além das 64 páginas, obriga-nos a deixar de fora matéria editorial do corpo principal do jornal que sairá na próxima semana.