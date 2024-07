Miguel Paulo quer continuar à frente do PS de Rio Maior

O líder da concelhia do PS de Rio Maior, Miguel Paulo, é recandidato ao cargo nas eleições internas marcadas para dia 5 de Julho, desconhecendo-se para já se o actual vereador da oposição na Câmara de Rio Maior vai ter concorrência. O anúncio da recandidatura é feito numa nota de imprensa que assinalou a comemoração dos 50 anos do PS em Rio Maior, ocorrida no dia 23 de Junho.

As comemorações envolveram uma caminhada pela cidade de Rio Maior, que incluiu paragens simbólicas junto a várias obras realizadas durante os mandatos do PS à frente do município, nomeadamente o edifício dos Paços do Concelho, o Jardim Municipal, a Biblioteca Municipal, as ciclovias, avenidas, escolas, o Centro de Estágios e Complexo Desportivo, bem como a Escola Profissional e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Durante o almoço comemorativo foram também homenageados os ex-autarcas do PS em Rio Maior, desde as primeiras eleições democráticas até ao início do actual mandato, destacando-se Silvino Sequeira, histórico presidente da câmara, entre 1986 e 2009, que com os seus executivos contribuiu para transformações profundas no concelho de Rio Maior durante os seus mandatos. O município é, desde 2009, gerido pela coligação PSD/CDS.