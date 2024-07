Pedro Ribeiro assume presidência dos autarcas socialistas

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, assumiu esta segunda-feira, 1 de Julho, a presidência nacional dos Autarcas Socialistas. O também presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, entra para o cargo com a saída da até agora presidente do organismo político e da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, para o Parlamento Europeu. Pedro Ribeiro manifesta o reconhecimento pelo trabalho da antecessora ao longo de dois anos e meio e agradece à direcção nacional e ao secretário-geral do PS a confiança, dizendo que assume o cargo para trabalhar até final deste mandato da melhor forma que sabe, “em prol de uma sociedade mais justa para todos os nossos concidadãos”.