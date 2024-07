PS na Chamusca procura renovação com candidatura de Nuno Mira

Nuno Mira é candidato a presidente da concelhia do Partido Socialista da Chamusca e tem como mandatário o actual presidente da Junta da Parreira e Chouto, Bruno Oliveira. Candidato assume como missão “devolver ao PS da Chamusca o dinamismo, a envolvência e a participação que os militantes merecem”.

Nuno Mira é o primeiro e, até agora, único candidato às eleições para presidir à comissão política concelhia do Partido Socialista (PS) da Chamusca. Nuno Mira, de 33 anos, formado em Gestão, refere ser com “enorme sentido de responsabilidade que correspondo ao repto lançado por dezenas de militantes do PS da Chamusca”. O ex-adjunto do gabinete de apoio ao presidente da Câmara da Chamusca afirma que entende “a política como a arte nobre de servir os concidadãos”, sublinhando que sempre teve especial interesse em servir a sua terra e gentes, “de forma íntegra, honesta e competente, tendo por base os valores da solidariedade e do progresso inscritos na matriz socialista”.

Nuno Mira, através de um comunicado, diz que a sua candidatura é uma candidatura de “coragem, apoiada por militantes de todas as freguesias do concelho da Chamusca, uma candidatura verdadeiramente democrática, das bases, que pretende devolver ao PS da Chamusca o dinamismo, a envolvência e a participação que os militantes merecem”. O também ex-líder de bancada na Assembleia Municipal da Chamusca, e vice-presidente da Juventude Socialista do distrito de Santarém, diz ter como principal missão do próximo mandato preparar a candidatura às autárquicas de 2025. “Pretendo fazê-lo com a proximidade às pessoas e aos nossos militantes que me caracteriza. Todos serão importantes e ouvidos no momento de escolher candidatos e elaborar programas, porque é fundamental caminharmos lado a lado para vencermos este desafio e construirmos, juntos, um concelho melhor”, vinca.

Nuno Mira conclui a nota dando a conhecer que o mandatário da sua candidatura é o actual presidente da União de Freguesias da Parreira e Chouto, Bruno Oliveira. A candidatura de Nuno Mira tem como slogan “Um Novo Ciclo”.